Kardeşlerim 95. bölüm fragmanı | "Hepiniz cezasını çekeceksiniz!"

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 4. sezonu ile ekrana geliyor. Ömer'in, abisinin ölümündeki sırrı öğrendikten sonra yaşanacaklar ve bu feci kazanın Asiye ve Doruk'un ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kardeşlerim'in 95. bölüm fragmanına, "Hepiniz cezasını çekeceksiniz!" sözleri damga vurdu.