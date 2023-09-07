Kardeşlerim 95. bölüm 2. fragmanı | "Senin yüzünden öldü!"

Kardeşlerim 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizide Ömer'in, abisinin ölümündeki sırrı öğrendikten sonra yaşanacaklar ve bu feci kazanın Asiye ve Doruk'un ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kardeşlerim'in 95. bölüm 2. fragmanına, "Senin yüzünden öldü!" sözleri damga vurdu.