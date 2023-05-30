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Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı izle | "İstanbul bile sönük kalmış yanında..."

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Giriş: 30.05.2023 14:42
Güncelleme:30.05.2023 14:42
Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "İstanbul bile sönük kalmış yanında..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 93. bölüm tanıtımı...
İstanbul bile sönük kalmış yanında...
"İstanbul bile sönük kalmış yanında..."
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