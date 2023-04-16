Kardeşlerim 87. yeni bölüm fragmanı izle | "Ömer sakın korkma ben yanındayım..."

Kardeşlerim 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Ömer sakın korkma ben yanındayım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 87. bölüm tanıtımı...