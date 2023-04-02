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Kardeşlerim 85. yeni bölüm fragmanı izle | "Süsen'in neden seni bırakıp bana geldiğini anlatacağım!"

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Giriş: 02.04.2023 14:28
Güncelleme:02.04.2023 14:29
Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Süsen'in neden seni bırakıp bana geldiğini anlatacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 85. bölüm tanıtımı...
Süsen’in neden seni bırakıp bana geldiğini anlatacağım!
"Süsen'in neden seni bırakıp bana geldiğini anlatacağım!"
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