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Kardeşlerim 80. yeni bölüm fragmanı izle | "Ben seninle gelecekte evlenmek istiyorum Asiye..."

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Giriş: 02.03.2023 15:22
Güncelleme:02.03.2023 15:23
Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Ben seninle gelecekte evlenmek istiyorum Asiye..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 80. bölüm tanıtımı...
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