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Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı yayınlandı! | "Kardeşime bir şey mi olacak?"
Kardeşlerim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Kardeşime bir şey mi olacak?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 8. yeni bölüm fragmanı izle...