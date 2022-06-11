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Kardeşlerim 56. yeni bölüm 2. fragmanı | ''Ben seni çok özledim!''

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Giriş: 11.06.2022 13:10
Güncelleme:11.06.2022 13:10
Kardeşlerim 56. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin sezon finali fragmanına ''Ben seni çok özledim!'' sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 56. bölüm 2. fragmanı...

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

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’’Ben seni çok özledim!’’
''Ben seni çok özledim!''
Kardeşlerim 56. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 56. yeni bölüm fragmanı
Kim olursa olsun seni sevsin istedin hep!
"Kim olursa olsun seni sevsin istedin hep!"
Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragman izle | Seni çok seviyorum
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Kardeşlerim 53. yeni bölüm fragmanı | "Harika'nın bize son golü..."
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Kardeşlerim 52. yeni bölüm fragmanı
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