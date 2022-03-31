Kardeşlerim 46. bölüm 2. fragmanı | "Sana aşığım Doruk..."

Kardeşlerim 46. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sana aşığım Doruk..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 46. bölüm 2. fragmanı...

"Sevgisi gökyüzü kadar büyük olanın, gülüşü de güneş kadar parlak olur."

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.