23 Mart 2022, Çarşamba
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Kardeşlerim 45. yeni bölüm fragmanı | "İkinizi de mahvedeceğim!"
Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "İkinizi de mahvedeceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 45. bölüm fragmanı...