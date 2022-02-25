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Kardeşlerim 41. yeni bölüm 2. fragmanı | "Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi?"

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Giriş: 25.02.2022 16:53
Güncelleme:25.02.2022 16:53
Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 41. bölüm 2. fragmanı...

"Çok pahalısın be mutluluk, o kadar param yok!"

Berk'in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan, Şengül'ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika'ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Eren kardeşlerin yoksulluğu içinden çıkılmaz bir hal alırken; Ömer, ailesini geçindirebilmek için yeni bir karar almak durumunda kalır.

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Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi?
"Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi?"
Kardeşlerim 41. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 41. yeni bölüm fragmanı
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