29 Kasım 2021, Pazartesi
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Kardeşlerim 31. yeni bölüm fragmanı | "Akif sen nasıl bir adamsın!"
Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Akif sen nasıl bir adamsın!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 31. bölüm fragmanı...