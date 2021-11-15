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Kardeşlerim 29. yeni bölüm fragmanı | "Yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!"

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Giriş: 15.11.2021 14:44
Güncelleme:15.11.2021 14:44
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 29. bölüm fragmanı...
Yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!
"Yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!"
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