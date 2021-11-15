15 Kasım 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kardeşlerim 29. yeni bölüm fragmanı | "Yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!"
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 29. bölüm fragmanı...