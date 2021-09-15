15 Eylül 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı | "Doruk mu bir şey yaptı sana?"
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Doruk mu bir şey yaptı sana?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 20'nci bölüm fragmanı...