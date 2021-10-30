Kalp Yarası 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Vazgeçtim hayallerimden ta ki sen karşıma çıkana kadar"

Kalp Yarası 18. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Vazgeçtim hayallerimden, ta ki sen karşıma çıkana kadar" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 18. bölüm 2. fragmanı...