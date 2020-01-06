Hercai 28. Bölüm fragmanı yayınlandı | Silahlar çekiliyor
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi 2. sezonunda da ATV ekranında cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu.
Dizinin başrollerini Akın Akınözü, (Miran Aslanbey) Ebru Şahin, (Reyyan Şadoğlu) Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.
MİRAN ASLANBEY KİMDİR? (AKIN AKINÖZÜ)
'Aslanbey Ailesi'nin soyunu devam ettirecek tek kişi. 'Miran Aslanbey', babaannesi 'Azize Aslanbey' tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adam.
REYYAN ŞADOĞLU KİMDİR? (EBRU ŞAHİN)
'Hazar' ve 'Zehra Şadoğlu'nun büyük kızı. Reyyan; masum, saf ve temiz bir genç kız. Ailesine ve etrafına sevgiyle bağlı. Ancak annesinden, babasından ve kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi 'Nasuh Şadoğlu'ndan görememektedir.
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