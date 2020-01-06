Hercai 28. Bölüm fragmanı yayınlandı | Silahlar çekiliyor

Hercai 28. Bölüm yayın tarihi belli oldu. 17 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosu yayınlandı. Fragmanda heyecan dorukta... İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizinin yayınlanan son tanıtımında silahlar çekiliyor. Aslanbey ve Şadoğlu aileleri arasındaki gerilim yükseliyor. Hercai 28. yeni bölüm fragman videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi 2. sezonunda da ATV ekranında cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, (Miran Aslanbey) Ebru Şahin, (Reyyan Şadoğlu) Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

MİRAN ASLANBEY KİMDİR? (AKIN AKINÖZÜ)

'Aslanbey Ailesi'nin soyunu devam ettirecek tek kişi. 'Miran Aslanbey', babaannesi 'Azize Aslanbey' tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adam.



REYYAN ŞADOĞLU KİMDİR? (EBRU ŞAHİN)

'Hazar' ve 'Zehra Şadoğlu'nun büyük kızı. Reyyan; masum, saf ve temiz bir genç kız. Ailesine ve etrafına sevgiyle bağlı. Ancak annesinden, babasından ve kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi 'Nasuh Şadoğlu'ndan görememektedir.