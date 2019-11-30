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30.11.2019

Hercai 24. yeni bölüm fragmanı izle | Hercai yeni fragman

Hercai 24. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 24. yeni bölüm ilk fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. 23. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 24. yeni bölüm fragmanında "Orada öğreneceklerin her şeyi değiştirecek!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 24. yeni bölüm fragmanı...

İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 23. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 24. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz..

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