Hercai 23. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı | Hercai yeni fragman

Hercai 23. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 23. yeni bölüm 1. fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. 22. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 23. yeni bölüm fragmanında "Hazar Şadoğlu'nun nasıl bir yalancı olduğu çıkacak ortaya!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 23. yeni bölüm fragmanı... İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 23. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.