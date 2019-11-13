Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai son fragman

Hercai 21. yeni bölüm son fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 21. yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. 20. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 21. yeni bölüm fragmanında "Herkesin katili sensin!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 21. yeni bölüm son fragmanı... İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 21. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.