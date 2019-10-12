Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hercai 17. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 17. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 16'ncı bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 17'nci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 17'nci bölüm fragmanında "Bana hep böyle sıkı sarıl ki; aramıza hiçbir şey giremesin..."sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı...