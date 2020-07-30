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Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı izle

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Giriş: 30.07.2020 16:37
Güncelleme:30.07.2020 16:38
Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.
Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
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