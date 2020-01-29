Şafak öldü, Hızır da ölecek! | EDHO 154. bölüm

Tufan ve Altan arasında ölümcül anlaşma! Şafak öldü, Hızır da ölecek! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 154. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.