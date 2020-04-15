Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüme damga vuran sahne! Oy Beni Vurun Vurun- Hüseyin Ay

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. 163. yeni bölümde "Oy Beni Vurun Vurun" Hüseyin Ay'ın yorumuyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da! EDHO yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...