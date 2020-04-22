Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm fragmanı

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümüyle sezon finali yapacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 165. bölüm fragmanına "Bizim dostumuz yok!" yok sözleri damga vurdu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı!