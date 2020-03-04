Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 159. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı izle

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 3 Mart Salı akşamı 159. yeni bölümü Trabzonspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle yayınlanmadı. 10 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan 159. yeni bölüm fragman videosu ise diziseverlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan fragmanda Boran için infaz emri çıkıyor. Fragmanı ahaber.com.tr diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

3 Mart salı akşamı 159. yeni bölüm yayınlanmasını bekleyen diziseverler Trabzonspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının yayınlanması nedeniyle 159. bölümü bir hafta gecikmeli izleyecekler. 10 Mart salı günü 159. bölüm yine ATV ekranında seyircisiyle buluşacak. Diziseverlerin merakla beklediği 159. yeni bölüm fragman videosu yayınladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.

BORAN'IN ANLATIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

BORAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

BİCOLAR PARALARIN PEŞİNDE

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir.

HIZIR HAİNİ ÖĞRENİYOR

Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır.

BORAN'IN DÜŞMANLARI

Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.