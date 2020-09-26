Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni sezon fragmanı izle

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölümü ile geri dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı izleyenleri mest etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 1696. bölüm fragmanına "Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!" sözleri damga vurdu.