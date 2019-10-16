16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.10.2019

EDHO 143. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm

EDHO 143. bölüm izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143.bölüm izle! ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara geldi. EDHO'nun 143. bölümünde, Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. Bölüm izle Yeni bölüm izle

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır. Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

Eşkıya son bölüm izle

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EDHO 143. son bölüm tek parça kesintisiz izle
EDHO 143. son bölüm tek parça kesintisiz izle
EDHO 143.yeni bölümde Alparslan gelişmesi! Hızır ne yapacak?
EDHO 143.yeni bölümde Alparslan gelişmesi! Hızır ne yapacak?
EDHO 143.bölüme damga vuran sahne! Çakırbeyliler sorgu altında!
EDHO 143.bölüme damga vuran sahne! Çakırbeyliler sorgu altında!
EDHO 143.bölümde heyecan dolu sahne! Haşmet saldırıya uğruyor!
EDHO 143.bölümde heyecan dolu sahne! Haşmet saldırıya uğruyor!
EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
Haşmet'in acı geçmişi!
Haşmet'in acı geçmişi!
Öldürmesinler ama öldürmekten beter etsinler
"Öldürmesinler ama öldürmekten beter etsinler"
Sizi buraya öldürmek için çağırdım
Sizi buraya öldürmek için çağırdım
EDHO 142. bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO 142. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hızır'ı çıldırtan teklif
Hızır'ı çıldırtan teklif
Daha Fazla Video Göster