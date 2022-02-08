Alpagu Han'ın gazabı Gök Saray'ı salladı: Birilerinin kellesi gidecek

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın onuncu bölümünde, Alpagu Han, Balamir'in Gök Saray'dan kaçırılması, Temur'un firarı ve Batuga'nın ortadan kaybolması üzerine küplere bindi.

Etrafındaki herkesten hesap sormaya girişen Alpagu Han, "Bu nasıl rezalet! Bu sarayın çivisi çıkmış! Nasıl bütün saray uyutulur, nasıl Balamir kaçırılır" diye Danış Ata'ya sorarken, araya giren Ulu Ece'ye ise "Sen oğlunun da kandaşının evleneceği kızı kaçırmasını beklemezsin" dedi.

Ulu Ece, Alpagu Han'ın bu öfkesinin sebebini anlamaya çalıştı ancak Alpagu'nun "Benim öfkem ihanetle ilgili! Ben Ulu Gök Kağanı Alpagu Han, bir zamanlar ihanet etti diye en sevdiklerime kıydım! Ben daha on bahar görmüş oğlumun boynuna ya ihanet ederse diye yay kirişi dayadım! Şimdi? Her yanım ihanet dolu! Tayangum kandaşımı kaçırır, beni kurultaya rezil eder! Oğlum kız kaçırır, Çin'i sınırıma yığar! Yeğenim babasıyla bir olup bana pusu kurar! Gelinlerimin biri rakip zehirler, öbürü beni savaşla tehdit eder" sözleri taht odasının buz kesmesine neden oldu.

Alpagu Han, ardından Danış Ata'ya "Birilerinin kellesi gidecek! Herkes kellesini koltuğuna alıp öyle çıksın karşıma" sözleriyle patladı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.