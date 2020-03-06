Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm yayınlandı! Tek parça kesintisiz full izle |Video

Son 2 sezondur ATV ekranında yayınlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yayınlanan 58. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmesi oldu. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler internette "Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova tek parça kesintisiz full izle." sorularına yanıt aradı. Dizinin yayınlanan 58. son bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan 13 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da yanıt buldu. Detaylar haberimizde...

Son 2 sezondur ATV ekranında yayınlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yayınlanan 58. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmesi oldu. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler internette "Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova tek parça kesintisiz full izle." sorularına yanıt aradı. Dizinin yayınlanan 58. son bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan 13 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da yanıt buldu. Detaylar haberimizde...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. SON BÖLÜMDE NE OLDU? (ÖZET)

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu! Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır!

YILMAZ MÜJGAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI - TIKLA İZLE