Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragman izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 136. yeni bölüm fragmanı! Atv'nin sevilerek takip edilen, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 4. sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 21 Nisan Perşembe akşamı 20.10'da 136. bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 'Bir Zamanlar Çukurova' 136. Bölüm fragmanı izle…