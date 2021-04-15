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Bir Zamanlar Çukurova'dan nefes kesen ön izleme! Fekeli ölecek mi?

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Giriş: 15.04.2021 15:10
Güncelleme:15.04.2021 15:11
Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölüm ön izlemesi nefesleri kesti. ''Vurmazsan adam değilsin!'' sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Demir Fekeli'yi vurdu. Çukurova'nın yeni bölümünde, tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alacaktır.
Bir Zamanlar Çukurova'dan nefes kesen ön izleme! Fekeli ölecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova'dan nefes kesen ön izleme! Fekeli ölecek mi?
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