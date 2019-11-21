Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm izle! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 45. son bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta, Yılmaz’dan ümidini tamamen kesen Züleyha, Demir ile hayatına alışmaya çalışmaktadır. Ancak doktor kontrolüne gittiğinde Müjgan ve Yılmaz ile karşılaşmak yine tüm duygularını alt üst edecektir. Tüm bu olan biten içinde tek dert ortağı Sabahattin ile buluşur. Dertleşirken görecekleri manzara, Züleyha’nın kalbine bir hançer daha saplayacaktır. Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm izle

Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor!

Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın "barışma" kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor. Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!

FEKELİ VE YILMAZ'IN ARASINDA GEMİLER YANDI!

FEKELİ YUMRUĞUNU MASAYA VURDU!

İki ailenin buluşmasındaki tartışma, Yaman konağında da, Fekeli konağında da adeta artçı depremlere neden olur. Bugüne kadar ortak savaşlarında pek çok fikir ayrılığını atlatan Fekeli ve Yılmaz, ilk kez bu kadar hiddetli bir tartışmanın içine girer! Fekeli bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle adeta ateş saçıyor! Yılmaz'a karşı da yumruğunu masaya vuruyor!

GAFFUR ARTIK HATİP'İN KISKACINDA! HATİP DE ŞERMİN'İN OYUNUNA MI GELİYOR?

Hatip, borçlarını derhal ödemesini isteyince Gaffur yine çözümü bir yalan ile bulur! Ancak bu kez yalan senaryosuna Çetin'e iftira atmayı da katınca, işler zannettiğinden de fazla karışır! Demir'in ardından Yılmaz'dan da dayak yiyerek, çiftlikte bir kez daha gözden düşer!

Hatip ise artık iyice Şermin'in yörüngesindedir! İkisi Çukurova'nın gözlerden ırak çeşitli noktalarında masalarını kurup muhabbetlerini arttırırken, Saniye'nin kendilerini gördüğünü farketmezler!

ZÜLEYHA AŞK VE NEFRET ARASINDA "ZÜLEYHA YAMAN" OLMAYA ÇALIŞIYOR!

Yılmaz'dan ümidini tamamen kesen Züleyha, Demir ile hayatına alışmaya çalışmaktadır. Ancak doktor kontrolüne gittiğinde Müjgan ve Yılmaz ile karşılaşmak yine tüm duygularını alt üst edecektir. Tüm bu olan biten içinde tek dert ortağı Sabahattin ile buluşur. Dertleşirken görecekleri manzara, Züleyha'nın kalbine bir hançer daha saplayacaktır.

MÜJGAN, BEHİCE'NİN SÖZÜNÜ DİNLİYOR VE EVLİLİĞİNE SAHİP ÇIKIYOR!

Yılmaz'ın Züleyha'yı hala sevip sevmediği sorusu aklını kemirirken, halasının tavsiyesini dinlemeye karar veren Müjgan, evliliğine daha da sıkı sarılır. Ancak son yaşanan kavgalı gece Behice'nin gözünü korkutur. Behice, bir yandan Fekeli'nin kalbine girmek, bir yandan da bir an önce İstanbul'a gitmek planları yapar. Ama Müjgan artık, ne Adana'dan ne de Yılmaz'dan vazgeçmeyecektir. Sınırsız aşkların, ölümüne kavgalarla el ele dolaştığı Çukurova'da, ümitsiz aşklar şimdi de iki aile arasındaki iktidar ve mal savaşı ile sınanıyor!