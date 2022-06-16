16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova final fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova final fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 11:03
Güncelleme:16.06.2022 11:06
atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova muhteşem final bölümüyle ekrana veda edecek. Merakla beklenen 141. bölüm fragmanıyla ekrana gelecek olan yapım final bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Bir Zamanlar Çukurova final bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.

141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova,' terzi yamağı Züleyha'nın (Hilal Altınbilek) Çukurova'ya gelişiyle başlayan unutulmaz öyküsü boyunca birbirinden unutulmaz karakterlere ev sahipliği yaptı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır. Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder. Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun katili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Çukurova'ya adalet getirmenin gururunu yaşayan Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken, ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir Zamanlar Çukurova final özel tanıtımı!
Bir Zamanlar Çukurova final özel tanıtımı!
Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı
İlayda Çevik estetikli mi?
İlayda Çevik estetikli mi?
Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragman izle
Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragman izle
Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragman izle
Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragman izle
Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor
Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor
Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı izle
Züleyha köşeye sıkışıyor konağa haciz geliyor
Züleyha köşeye sıkışıyor konağa haciz geliyor
Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm fragmanı
Daha Fazla Video Göster