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Bir Gece Masalı 27. Bölüm Fragmanı

Bir Gece Masalı 27. Bölüm Fragmanı

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Giriş: 19.03.2025 14:33
Güncelleme:19.03.2025 14:33
Mahir’in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza’nın ikinci kez yaşadığı Mahir’i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim’dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde’ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.
Bir Gece Masalı 27. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 27. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 27. Bölüm Fragmanı
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Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme
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