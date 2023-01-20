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Türkiye atv dizisi ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Mola Yeri’nde büyük yangın

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Giriş: 20.01.2023 23:52
Güncelleme:21.01.2023 01:09
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ikinci bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. Ateş Kuşları Mola Yeri’nin sahibi Zümrüt, Ateş Ailesi’nden kirayı zorla almaya geldiğinde içeride krize giren Sabit, büyük bir yangına sebep oldu.

'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümünde; kiralarını ödemekte güçlük çeken Ateş Ailesi'nden zorla kira istemeye gelen ve onları sokağa atmakla tehdit eden Zümrüt ve adamları, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne ulaşıp arbede çıkardılar.

Sabit'in krize girmemesi için Gülayşe, onu oyalamak için doğum günü fotoğraflarını verdi.

Fotoğrafların sayısı konusunda çok hassas olan Sabit, fotoğrafların eksik olduğunu fark edip krize girdi.

ATEŞ KUŞLARI MOLA YERİ'NDE BÜYÜK YANGIN

Öte yandan Gülayşe'yi yemeğe çıkarmak için görüntülü arayan Barbaros ise tüm bu yaşananlara uzaktan şahitlik etti. Gülayşe, Sabit'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Sabit'in kazayla kendisini itmesi sonucu sobaya çarptı. Devrilen soba, büyük bir yangına sebep oldu. Ailesine yardım etmek için gelen Ali, koşarak içeriye girmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu savruldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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