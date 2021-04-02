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Akıncı'dan şoke eden karar! Hayatıma artık Fatih olarak devam edeceğim

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Giriş: 02.04.2021 23:25
ATV'nin rekortmen dizisi Akıncı'da sular durulmuyor. Kardeşinin öldürülmesinden dolayı kendini suçlu tutan Akıncı görevi hak etmediğini ve hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini açıkladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken bir sahne geceye damgası vurdu.

KENDİNİ SUÇLADI

Akıncı kardeşinin sokak ortasında öldürülmesinden dolayı kendini suçlamaya devam ediyor. Akıncı diziye damga vuran sahnede "Ben bu görevi hak etmiyorum" diyerek hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini söyledi.

"GÖREVİMİZ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Fatih'i Akıncı görevini bırakamayacağına ikna etmeye çalışan Orhan, "Görevimiz Fatih. Görevimiz her şeyin üstündedir. Kayıplarımız dahil. Düşman mı seni bu hale getirdi" şeklinde konuştu.

Fatih'i yeniden görevi için motive etmeye çalışan Orhan, "Sen Akıncı Bey'isin, bu senin kanında var" dedi.

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