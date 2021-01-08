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Akıncı rehineleri kurtarıyor! Nefes kesen operasyon
İzleyicileri ikinci bölümüyle ekranları başına kitleyen dizi Akıncı'da aksiyon dolu anlar yaşandı. Akıncı, gemide rehine olan yolcuları kurtardı. Aksiyon dolu sahneler ise izleyenleri ekran başına kitledi.
AKSİYON DOLU KURTARMA SAHNESİ
Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.