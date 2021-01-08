Akıncı rehineleri kurtarıyor! Nefes kesen operasyon

Yayınlandığı ilk bölümüyle büyük heyecan yaratan ATV'nin yeni dizisi AKINCI bu akşam yayınlanan 2. bölümüyle de diziseverlerin büyük beğenisini kazandı. Aksiyon sahneleriyle dikkatleri çeken dizinin bu bölümünde Akıncı vapurdaki rehineleri kurtarıyor. İşte nefes kesen kurtarma operasyonuna ait o anlar...

İzleyicileri ikinci bölümüyle ekranları başına kitleyen dizi Akıncı'da aksiyon dolu anlar yaşandı. Akıncı, gemide rehine olan yolcuları kurtardı. Aksiyon dolu sahneler ise izleyenleri ekran başına kitledi.

AKSİYON DOLU KURTARMA SAHNESİ

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.