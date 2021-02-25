Akıncı 9. bölüm 2. fragmanı yayınladı | "İyi ki varsın"

Akıncı 9. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Akıncı'nın 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınladı. Akıncı'nın aksiyon dolu yeni bölüm fragmanına Nergis'in "İyi ki varsın" sözleri damga vurdu. İşte Akıncı 9. bölüm 2. fragmanı...

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.