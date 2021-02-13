Akıncı 8 bölüm fragmanı yayınlandı | "Akıncı tuzaktan kurtuldu!"

Atv'nin büyük merak uyandıran dizisi Akıncı'nın 8 bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı takipçilerini yeni bölümüne hazırlayan bu ilk fragmanda "Akıncı tuzaktan kurtuldu!" başlığı büyük merak uyandırdı. Peki, Akıncı'nın 8 bölümünde neler yaşanacak? Akıncı nelerle karşılaşacak? İşte Akıncı 8 bölüm yeni fragmanı...

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Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.