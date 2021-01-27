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Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kemal ve Akıncı karşı karşıya!

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Giriş: 27.01.2021 17:39
Güncelleme:27.01.2021 17:41
Akıncı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 5. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Kemal ve Akıncı'ın karşı karşıya geldiği bölümün fragmanına "Akıncı teslim ol!" sözleri damga vurdu. İşte Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı...

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

Akıncı yeni bölüm fragmanı! Kemal ve Akıncı karşı karşıya
Akıncı yeni bölüm fragmanı! Kemal ve Akıncı karşı karşıya
Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı yeni bölüm fragmanı...
Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı yeni bölüm fragmanı...
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