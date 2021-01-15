Akıncı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..."

Akıncı dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi Akıncı ilk iki bölümü ile izleyicilerden tam puan alırken merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanına "Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..." sözleri damga vurdu.