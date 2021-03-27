- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınladı: “Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?”
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 13. bölümü nefesleri keserken 14. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı “Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?” başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...