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Videolar Akıncı Videoları Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınladı: “Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?”

Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınladı: “Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?”

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Giriş: 27.03.2021 01:07
Güncelleme:27.03.2021 01:12
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 13. bölümü nefesleri keserken 14. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı “Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?” başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...
Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınladı!
Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınladı!
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Senin görevin bu şehri korumak!
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin görevin bu şehri korumak!"
Akıncı 13.bölüm fragmanı yayınlandı!
Akıncı 13.bölüm fragmanı yayınlandı!
Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Akıncı 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…”
Akıncı 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…”
Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Hedef senindir aslan!
Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Hedef senindir aslan!"
Akıncı 11. bölüm fragmanı yayınlandı
Akıncı 11. bölüm fragmanı yayınlandı
Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı yayınladı
Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı yayınladı
Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı:
Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı:
Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınladı | İyi ki varsın
Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınladı | "İyi ki varsın"
Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı
Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı
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