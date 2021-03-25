Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin görevin bu şehri korumak!"

Akıncı 13. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Nefes kesen aksiyon sahneleri ve sıra dışı konusuyla Türk televizyonlarına yeni bir soluk getiren Akıncı'nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına,"Senin görevin bu şehri korumak!" sözü damga vurdu. İşte Akıncı 13. yeni bölüm fragmanı...

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?