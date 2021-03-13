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Akıncı 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…”
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 11. bölümü nefesleri keserken 12. yeni bölümün fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı “Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…” başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...