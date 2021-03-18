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Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Akıncı yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 18.03.2021 14:24
Güncelleme:18.03.2021 14:25
Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı'nın11. bölümü nefesleri keserken 12. yeni bölüm 2. fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanına "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik." sözleri damga vurdu. Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı izle...

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

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