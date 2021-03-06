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Akıncı 11. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sana geliyorum Lukas!"

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Giriş: 06.03.2021 00:41
Güncelleme:06.03.2021 00:48
Akıncı 11. yeni bölüm fragmanı izle! Sıra dışı konusu ve aksiyon sahneleriyle ilgiyle takip edilen Akıncı'nın 11. bölüm  fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, “Sana geliyorum Lukas" sözü damga vurdu. İşte Akıncı 11. yeni bölüm fragmanı....

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı Akıncı 11.bölüm fragmanı yayında. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Akıncı'nın yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanacak...

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