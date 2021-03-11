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Akıncı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Hedef senindir aslan!"

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Giriş: 11.03.2021 14:46
Güncelleme:11.03.2021 14:47
Akıncı 11. yeni bölüm fragmanı izle! 11. bölümüyle ekrana gelecek olan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin 11. bölüm 2. fragmanına, "Hedef senindir aslan!" sözü damga vurdu. İşte Akıncı 11. yeni bölüm fragmanı...

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

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