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Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı: "Nergis'ten uzak dur!"

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Giriş: 27.02.2021 01:25
Güncelleme:27.02.2021 01:27
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Nergis'ten uzak dur!" başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...
Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı:
Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı:
Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınladı | İyi ki varsın
Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınladı | "İyi ki varsın"
Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı
Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı
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Akıncı'dan nefes kesen fragman
Akıncı'dan nefes kesen fragman
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