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Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı yayınladı

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Giriş: 04.03.2021 12:59
Güncelleme:04.03.2021 13:00
Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı izle! Sıra dışı konusu ve aksiyon sahneleriyle ilgiyle takip edilen Akıncı'nın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış. Biri olmadı mı ötekine geçeriz.” sözleri damga vurdu. İşte Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı...

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

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Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı yayınladı
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