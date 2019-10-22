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22.10.2019

Yıllar önce çöp bidonunun yanında bulunan Tümer İldemir'e Müge Anlı canlı yayınında sürpriz telefon |Video - 22.10.2019

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıllar önce bir çöp bidonunun kenarına bırakılan Tümer bebeğe Asiye ve Aziz İldemir çifti alıp evlatlık edindi. Yıllar sonra gerçeği öğrenen Tümer İldemir biyolojik ailesinin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 22 Ekim Salı günü canlı yayına telefonla bağlanan Tümer İldemir'in kuzeni tüm bildiklerini anlattı. İşte Tüme İldemir olayında yaşanan son dakika gelişmesi...

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